Swing, Latin- und fetziger Gipsy-Jazz

Ein fröhliches sommerliches Jazz-Event veranstalten die Jazzfreunde Osterode am kommenden Samstag, 5. August, von 18 bis 21 Uhr auf der Eulenburg an der Scheerenberger Straße in Osterode. Die im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart beheimateten Murr-Jazzer mit Hans-Eckhard Giebel an der Violine, Wolfgang...