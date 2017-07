Hein Brüggen spielt in St. Marien

Hein Brüggen gibt am Freitag, 4. August, um 19.30 Uhr in der Osteroder St.-Marien-Kirche ein Konzert. Seit vielen Jahren ist der Konzertgitarrist Gast in Osterode. Er hat sich immer mehr in die Herzen der Liebhaber leiser Töne hineingespielt und so eine kleine, wachsende Fangemeinde erworben. Der...