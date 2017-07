SoVD wird 100 Jahre alt

Der SoVD Deutschland wird 100 Jahre alt. Ein guter Grund, um zu feiern, finden die Verantwortlichen des SoVD-Ortsverbands Osterode. Darum laden diese zu ihrer Jubiläumsfeier am Samstag, 19. August, um 11 Uhr in die Stadthalle ein. „Wir möchten erinnern an das...