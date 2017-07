Hochwasserschutz in Dorste ist wirkungslos

Auch Dorste wurde von Überflutungen infolge des Dauerregens in Mitleidenschaft gezogen. Die große Freifläche direkt an der Söse ist überflutet. Der sonst so beschaulich plätschernde kleine Bach unweit der Straßeneinmündung war deutlich breiter und tiefer als gewohnt geworden.

Entlang Hüttebergstraße und Blumenstraße waren viele Schläuche zu sehen, die unablässig Wasser aus Kellern oder Häusern nach draußen beförderten. Einige Kinder hatten ihren Spaß, sprangen mit ihren Gummistiefeln mit Wonne in die Pfützen. Die Erwachsenen daneben sahen weniger fröhlich aus.

Unter der kleinen Brücke am Mühlengraben war das Wasser stark angestiegen. Ein Landwirt, der mit seinem Traktor unterwegs ist, hält an und zeigt in Richtung Bauernhof: „Schauen Sie mal, wenn das so weiter regnet, stehen meine Schafe im Wasser und kriegen nasse Füße.“

Am Wehr an der Söse in Richtung Förste zeigen sich Kraft und Dynamik der Wassermassen anschaulich. Mit Wucht und rasend schnell passiert die Söse die kleine Staustufe. Am alten Sportplatz war sie über die Ufer getreten, der Platz ist weitestgehend überflutet. An einen Trainingsbetrieb ist für längere Zeit wohl nicht zu denken.

Im Gespräch mit Betroffenen ist oft zu hören, dass der Hochwasserschutz in Dorste wieder einmal hinter den Erwartungen zurück geblieben ist. Eine Mischung aus Resignation, Zynismus, aber auch ein gehöriges Maß an Ärger ist bei den Anwohnern zu spüren. gie