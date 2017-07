Feuerwehrleute aus dem Kreis sind weiter in Hildesheim im Einsatz

Am Donnerstag sammelten sich frische Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft in Herzberg.

Rund 140 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Osterode sind seit Mittwochmorgen im Unwettereinsatz im Landkreis Hildesheim. Am Donnerstag sammelten sich frische Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft in Herzberg sowie in Dransfeld und Duderstadt, um die erschöpften Kameraden im Raum Bad Salzdetfurth abzulösen. Sie bleiben voraussichtlich zwei Tage im Einsatz. Die Gerätschaften bleiben am Einsatzort, wo es vor allem gilt, Sandsäcke zu füllen und vollgelaufene Keller leerzupumpen.

Am frühen Mittwochmorgen waren 21 Fahrzeuge und 140 Kameraden der Kreisfeuerwehrbereitschaft Göttingen zum Einsatz nach Hildesheim aufgebrochen. Auch eine Einheit des Bevölkerungsschutzes von DRK, Maltheser, DLRG und THW wurde dorthin verlegt.

Osterodes Bürgermeister Klaus Becker bedankte sich bei Stadtbrandmeister Thomas Schulze, dem stellvertretenden Ortsbrandmeister der Kernstadtwehr, Bernd Rogge, und Vertretern des THW stellvertretend für alle Einsatzkräfte, die hier seit Montag im Einsatz gegen die Regenmassen waren. „Alle Hilfsdienste haben einen tollen Job gemacht“, so der Verwaltungschef.

Durch die extremen Regenfälle, die seit Montag auch über Osterode am Harz niedergegangen sind, sind an vielen Teilen des Stadtgebietes einschließlich der Ortschaften heikle Situationen entstanden. Einige Bäche sind so stark angeschwollen, dass sie über die Ufer getreten sind, in viele Keller ist Wasser eingedrungen. In der Sösestadt war die Situation aber zum Glück bei weitem nicht so dramatisch wie bei den Nachbarn im Landkreis Goslar. „Es ist aber nicht nur dem Glück, sondern auch dem umsichtigen und tatkräftigen Einsatz aller eingesetzten Dienste zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte“, so Becker.

Neben den Freiwilligen Wehren aus der Kernstadt und Ortsteilen waren auch das Technische Hilfswerk (THW) aus Goslar und Bad Lauterberg, Einheiten der Bad Lauterberger und der Herzberger Wehr und der Versorgungszug des Landkreises Göttingen im Einsatz. Becker betonte, dass die Kameraden dieser Hilfsdienste ihre Freizeit einsetzen, um Schäden von Personen oder Sachen abzuwenden: „Das verdient höchsten Respekt und die Anerkennung jedes Osteroders, das kann man gar nicht oft genug sagen“, betonte er.