Osterode Verletzt wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Dienstag. Laut Polizei befuhr der 57-Jährige gegen 11 Uhr die Seesener Straße. An der Eisenbahnunterführung Gipsmühlenweg missachtete er die maximale Durchfahrtshöhe, so dass der Lkw-Aufbau gegen die Brücke stieß, die aber nicht beschädigt wurde. Beim Aufprall wurde der Mann verletzt.

