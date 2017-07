Spatzen präsentieren Heimatklänge

Riefensbeek An der Untere Herrentalstraße in Riefensbeek war es am Sonntag mitunter schwierig, eine freie Parkfläche zu ergattern. Verantwortlich dafür zeichnete die Folkloregruppe Sösespatzen aus Riefensbeek-Kamschlacken. Der traditionelle Tag der Sösespatzen, oder kurz Spatzenfest genannt, wurde aufgrund der...