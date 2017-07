Aloha-Saunalandschaft wird Samstag zum Festivalgelände

Regelmäßig finden in der Saunalandschaft des Aloha in Osterode Themensaunanächte statt. So wird die Saunalandschaft auch am kommenden Samstag, 29. Juli, ab 9 Uhr zur Bühne – passend zum Motto „Musikfestival“. Bis 1 Uhr nachts können die Gäste in der Saunalandschaft entspannen und ein...