Osterode Tat ereignete sich Am Breiten Busch. Polizei ermittelt.

Diebe brechen in Wohnhaus ein

Die Polizei Osterode sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der sich in von Samstag auf Sonntag in der Straße Am Breiten Busch ereignet hat.

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend versuchten unbekannte Täter, durch das Küchenfenster ins Haus zu gelangen, berichtet die Polizei. Der Versuch sei jedoch gescheitert. „Daraufhin zerstörten die Täter das Kellerfenster, drangen ins Haus ein und durchsuchten die Räume zielgerichtet und gründlich auf allen Etagen“, so die Polizei weiter.

Ob etwas entwendet wurde, könne noch nicht gesagt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich jedoch auf etwa 1 500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachteten haben, sich zu melden.

Hinweise unter Telefon 05522/5080.