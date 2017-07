Osterode Am Sonntag gegen 2 Uhr nachts ist ein 24-jähriger Osteroder in der Dörgestraße in Höhe Netto-Parkplatz von zwei Männern überfallen worden. Er wurde durch Faustschläge im Gesicht verletzt und seiner Geldbörse beraubt. Die Täter flüchteten zu Fuß Richtung Marientorstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

