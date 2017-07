Osterode Kurz vor Mitternacht sorgte am Freitag ein entlaufener Hund für eine Vollsperrung der B 243 in Fahrtrichtung Osterode. Autofahrer hatten um 23.46 Uhr das verängstigte Tier im Bereich der Leegekurve gemeldet. Die Polizei sperrte daraufhin umgehend die Straße, konnte den schwarzen Mischlingshund jedoch nicht einfangen – er entkam in die Nacht.

