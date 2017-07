Diebe klauen Scheinwerferblenden

Osterode Unbekannte haben am Wochenende von der Ausstellungsfläche eines Autohandels in Osterode An der Bahn den Tankdeckel sowie zwei Scheinwerferblenden eines VW gestohlen. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/5080 entgegen.