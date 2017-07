Reservisten treffen sich heute

Osterode Der nächste Informationsabend der Reservistenkameradschaft Osterode findet am heutigen Mittwoch, 19. Juli, um 20 Uhr im Vereinsheim in der ehemaligen Grundschule Freiheit statt. Besprechungspunkte des heutigen Abends sind unter anderem das Familienfest am Samstag, 12. August, ab 15 Uhr sowie das...