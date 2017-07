Unbekannte scheitern bei Wohnungseinbruch

Osterode Die Polizei Osterode will mit Aktion am 8. August auf hohe Einbruchszahlen hinweisen.

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung am Freiheiter Hengstrücken einzubrechen. Ein Anwohner bemerkte zwei Personen, die die Außenjalousie zu einem Fenster hochdrückten. Als die Täter auf den Anwohner in der Wohnung aufmerksam wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Osterode bittet nun um Hinweise.

Aufgrund der für Osterode ungewöhnlich hohen Anzahl von Einbrüchen in Wohngebieten organisiert die Polizei Osterode derzeit Sensibilisierungs- und Aufklärungsaktionen in Osterode. Ziel der Aktion ist es, die Bewohner auf die Anzahl von Einbrüchen in den Wohngebieten hinzuweisen und um Aufmerksamkeit und Mithilfe der Anwohner zu bitten.

Zum Thema „Einbruch – Wie kann ich mich schützen“ führt das Polizeikommissariat Osterode mit Unterstützung durch die Polizeiinspektion Northeim/Osterode auch dieses Jahr wieder Informationsveranstaltungen durch. Die erste Veranstaltung dieser Art findet am Dienstag, 8. August, ab 17 Uhr mit einem Fachvortrag ab 17.30 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule am Röddenberg statt.

Hohe Sachschäden zu beklagen

Die Taten geschehen zum Teil sehr rücksichtslos, so dass neben dem Diebstahl auch zusätzlich noch ein hoher Sachschaden zu beklagen ist. Doch wo Täter rücksichtslos vorgehen, müsste auch Lärm zu hören sein. Davon jedenfalls ist der Präventionsbeamte Volker Hahn überzeugt. Deshalb bittet er, ungewohnten Lärm vom Nachbargrundstück nicht zu ignorieren, sondern sofort und auch ohne Sorge unter Telefon 110 sofort die Polizei anzurufen.

Auch der Aufenthalt von fremden Personen oder auffällig im Wohngebiet umherfahrende Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen sollten der Polizei zeitnah mitgeteilt werden.

Die Polizei Osterode gehe davon aus, dass sich die Einbrecher ihre Objekte vorher genau anschauen und gezielt auswählen. Sollte dann die Gelegenheit günstig sein, werde sofort oder auch bei nächtlicher Rückkehr eingebrochen, teilt Volker Hahn mit. Manchmal seien es nur kleine und einfach umzusetzende Dinge, die viel dazu beitragen könnten, nicht Opfer von Einbrechern zu werden. Deshalb haben sich Angela Grabe und Volker Hahn auf den Weg gemacht und ganz offen das Gespräch mit den Anwohnern gesucht, ihnen Tipps und Hinweise gleich persönlich vor Ort gegeben oder im Briefkasten hinterlassen.

„Wir müssen zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen“, appellieren die Polizisten an die Anwohner und erklären weiter: „Bitte notieren Sie Personenbeschreibungen und Kennzeichen und rufen uns an, sobald ihnen etwas komisch vorkommt. Wir sind für Ihre Hinweise dankbar.“

Hinweise zu dem versuchten Einbruch am Hengstrücken in Freiheit in der Nacht zu Samstag nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.