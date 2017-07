Harzklub wandert

Lerbach Der Harzklub-Zweigverein Lerbach wandert am Sonntag, 23. Juli, auf dem Harlykamm bei Vienenburg. Die Streckenlänge beträgt etwa zwölf Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Tourist-Info Lerbach, von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt. Es besteht eine Einkehrmöglichkeit.