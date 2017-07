Friedrich-Ebert-Straße wird zwei Tage saniert

Lerbach Am Montag und Dienstag, 24. und 25. Juli, finden Straßenausbesserungsarbeiten im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße statt. Die Straße wird ab Hotel Sauerbrey in Richtung Oberdorf für zwei Tage in bestimmten Abschnitten gesperrt. So wird den Anliegern die Möglichkeit gegeben, Straßenabschnitte, auf...