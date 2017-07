Tempo 30 auf der Seesener Straße

In der Seesener Straße gilt vom Kreisel am Pferdeteich Richtung Gipsmühlenweg derzeit Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit. Grund sind schwere Schäden in der Straße. In den letzten Monaten haben sicher Hunderte von 40-Tonnern die Seesener Straße befahren. Dies, obwohl...