Osterode In der Zeit vom 9. Juli 18 Uhr bis 10. Juli 9 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Wohnung in der Osteroder Hellhofstraße ein. Sie entwendeten 8 000 Euro Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/ 508-0 entgegen.

