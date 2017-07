Betrüger sind unterwegs

Osterode Harz-Weser verkauft nicht an Haustüren.

Die Harz-Weser-Werkstätten informieren, dass sie in der vergangenen Woche erneut mehrere Hinweise aus der Bevölkerung erhalten hat, dass Personen unterwegs sind, die versuchen, an den Haustüren vermeintliche Waren der Harz-Weser-Werkstätten zu verkaufen. Diese sind zuletzt im Bereich Dassel aufgetaucht.

„Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass diese Personen auch in unseren anderen Einzugsbereichen wie beispielsweise in Osterode in Erscheinung treten werden“, erklärt Manja Weinrich, bei den Werkstätten die Referentin Marketing und Kommunikation.

Keine Hausbesuche

In Abstimmung mit der Polizei teilen die Werkstätten mit, dass keine Mitarbeiter der Harz-Weser-Werkstätten „Hausbesuche“ machen. Die Eigenprodukte werden auf den beliebten Weihnachtsmärkten in dem Integrations-Betrieb Blumen Hartwig in Northeim verkauft.

Die Harz-Weser-Werkstätten distanzieren sich von Personen, die in ihrem Namen insbesondere ältere Menschen bedrängen, ein vermeintlich gutes Werk mit dem Kauf dieser Waren zu tun, die mit den Harz-Weser-Werkstätten nichts zu tun haben.

Wer davon selbst betroffen ist, sollte sich umgehend mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Bei allen weiteren Fragen kann man sich direkt bei den Harz-Weser-Werkstätten melden. Ansprechpartnerin ist Manja Weinrich aus dem Referat für Kommunikation, zu erreichen unter 05522/961-314 oder manja.weinrich@h-w-w.de.