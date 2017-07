Die Polizei Osterode sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits vergangene Woche ereignet hat. Eine Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch, 5. Juli, um 16 Uhr in der Admiral-Zenker-Straße abgestellt. Am nächsten Tag stellte sie fest, dass auf der linken Seite die Reifen zerstochen waren. Hinweise unter Telefon 05522/508-0. kic

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder