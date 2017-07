300 Liter Diesel laufen auf Osteroder Hochstraße aus

Auf der Hochstraße in Osterode hat sich Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr ein aus Richtung Seesen kommender Sattelzug den Tank aufgerissen.

Grund war ein defekter Gullydeckel an der Auffahrrampe zur Brücke der Hochstraße. Aus dem Tank liefen rund 300 Liter Diesel aus. „Oben auf der Straße konnten wir ca. 200 bis 250 Liter Diesel auffangen. Über die Kanalisation gelangte aber auch Diesel in die Bremke“, so Osterodes Ortsbrandmeister Thomas Riedel.

Gemeinsam mit der Lasfelder Feuerwehr hätten sie Ölsperren gesetzt. Die Entsorgung des Diesels erfolgt über Fachfirmen. Rund fünf Stunden dauerte der Einsatz, an dem auch Stadt und Landkreis mit Straßenbaubehörde und Unterer Wasserbehörde beteiligt waren.