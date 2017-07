Ausgerissenes Mini-Pferd streunte vor Kaufland

Osterode Es stehe ein herrenloses Pony auf dem Parkplatz vor Kaufland, meldete ein Passant der Polizei in Osterode in der Nacht zu Sonntag.

Kein Scherz: An der Herzberger Landstraße fanden die Beamten tatsächlich ein Mini-Pferd in der Größe eines Hundes vor. Glücklicherweise ist das Tierheim nah und so brachten die Beamten den kleinen Ausreißer umgehend im Hundenotfallzwinger in Sicherheit.

Über den eher ungewöhnlichen Gast sagt Tierheimleiter Silvio Wolter: „Der Kleine wurde schnell wieder abgeholt. Er hatte keinen weiten Weg nach Hause.“ Und auf Facebook schreibt das Team vom Tierheim: „Unser Dank gilt auch den Polizeibeamten, durch ihre schnelle Hilfe konnte Schlimmeres verhindert werden.“