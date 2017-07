Förste Auf der Förster Straße in Förste sind am Donnerstag zwei Osteroder mit ihren Pkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich, als ein 85-Jähriger beim Einfädeln von einem Restaurantparklatz in den fließenden Verkehr das Fahrzeug einer 33-Jährigen übersehen hatte. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beträgt etwa 6 500 Euro. kic

