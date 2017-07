Osterode Mittwoch ereignete sich in Osterode, An der Unteren Söse, ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. In der abknickenden Vorfahrt kam ein 57-Jähriger mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Dabei wurden an einem Betonpodest drei Reifen des Aufliegers aufgeschlitzt. Umherfliegende Schottersteine beschädigten drei geparkte Pkw. Schaden 5 000 Euro.

