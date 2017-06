Lucy und Shorty sind „was Gutes für die Seele“

Donnerstag stand der Arbeitstag in zahlreichen Büros bundesweit unter dem Motto gute Zusammenarbeit mit „Kollege Hund“. Der jährliche Aktionstag soll für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz werben.

Auch beim HarzKurier durften an diesem Tag zwei tierische Kolleginnen Arbeitsluft schnuppern. Labrador-Hündin Lucy begleitete ihr Frauchen Nina Aßmann an den Arbeitsplatz. Und Puggle Shorty (5 Jahre alt) durfte mit ihrer Decke neben dem Schreibtisch von Frauchen Nina Weber einziehen. Beide Hündinnen verhielten sich absolut vorbildlich. Gern stellten sie sich auch allen Mitarbeitern für Streicheleinheiten zur Verfügung. „Shorty ist ein Wohlfühlbegleiter bei der Arbeit“, so Nina Weber. „Ich nutze die Mittagspause sinnvoll durch den Spaziergang mit Lucy“, ergänzt Nina Aßmann. Großes Lob für die Aktion kommt auch von Kollegin Angelika Hartmann: „Beide Hunde stören überhaupt nicht. Ihre Anwesenheit ist was Gutes für die Seele.“ kic