Osterode kann sich über 1,2 Millionen Euro freuen

„Machen Sie was Schönes draus“, riet die Niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt am Mittwochvormittag, zeigte sich aber überzeugt, dass die Osteroder Stadtplaner das Geld, das sie mitgebracht hatte, gut einzusetzen wissen. In kleinem Kreis überreichte sie im besonderen Ambiente des städtischen Sanierungsobjekts Lenzsches Haus drei Programmaufnahmeerlasse in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro...