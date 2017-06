Einbrecher nutzen die Urlaubszeit

Osterode In Osterode kam es gleich zu zwei Einbrüchen. Die Bewohner waren in dieser Zeit jeweils im Urlaub.

Unbekannte sind zwischen dem 25. und 27. Juni in eine Doppelhaushälfte am Bergwäldchen eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit im Urlaub. Aktuell stehe noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde, berichtet die Polizei. Der Sachschaden liege bei etwa 200 Euro. Die Täter hatten, um in das Wohnhaus zu gelangen, erst ein Metallgitter vor einem Kellerfenster entfernt und danach das Fenster aufgehebelt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass diese Tat im Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch steht, der sich zwischen dem 22. und 26. Juni ebenfalls am Bergwäldchen ereignet hat. Auch in diesem Fall hatten die Täter die Urlaubszeit genutzt.

Die Ermittler bitten Zeugen und Anwohner, sich zu melden, wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet gesehen haben. Darüber hinaus gibt die Polizei telefonisch Tipps, wie man sich gegen Einbrüche schützen kann.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 05522/5080. Tipps zum Einbruchschutz gibt es unter Telefon 05551/70050 oder www.www.polizei-beratung.de.