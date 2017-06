Freiheit Vermutlich durch eine heiße Pfanne auf einem Herd ist am Samstagnachmittag in Freiheit ein Brand in einer Gartenlaube ausgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die angrenzende Hecke und ein Gewächshaus ausgebreitet. Personen kamen nicht zu Schaden. ne

