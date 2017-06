Herrenloser Beagle in Dorste aufgegriffen

Dorste Am Samstag wurde in der Alten Heerstraße in Dorste gegen 17 Uhr ein herrenloser Beagle-Rüde aufgefunden. Ein Besitzer hat sich bislang nicht gemeldet. Der Hund wurde ins Tierheim Osterode gebracht und wartet dort auf seinen Besitzer.