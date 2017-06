Sonntag Jazzfrühschoppen

Die Jazzfreunde Osterode laden zusammen mit dem Praxisteam der Tierklinik Dr. Grammel, die ihr 60. Gründungsjubiläum feiern kann, zum traditionellen Jazzfrühschoppen in Sindrams Scheune in Ührde ein. Das Konzert beginnt am Sonntag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr. Auch diesmal kommen zwei Bands zum Einsatz,...