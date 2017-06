Mögliche Sanierung: Aloha müsste zwei Jahre schließen

Rat und Verwaltung werden in Osterode den Weg einer umfänglichen Sanierung des Osteroder Erlebnisbades Aloha weitergehen. Das bekundeten am Dienstag die Fraktionen während der Ratssitzung im Ratssaal mit ihrem einstimmigen Votum. Demnach wurde der Geschäftsführung der Städtischen Wirtschaftsbetriebe (Wibo), zu denen die Einrichtung gehört, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt der Auftrag...