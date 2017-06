Endlich ist das Ziel erreicht

Am Freitagnachmittag der vorherigen Woche hatten fünfundsiebzig Jugendliche ihren großen Augenblick. Ihnen wurde mit ihrem Abiturzeugnis die Allgemeine Hochschulreife schwarz auf weiß bestätigt.

Es handelt sich hierbei um den selben Abschluss wie an einem allgemeinbildenden Gymnasium. Die Schüler verteilten sich auf die Beruflichen Gymnasien Wirtschaft, Technik und Sozialpädagogik. Gleich zu Beginn eröffneten Mitglieder der SPRINT-Klasse (Sprachförderungs- und Integrationsklasse) der BBS I, allesamt Flüchtlinge, mit einem Percussion-Intro auf Maurerkübeln die Feierstunde.

„Seien Sie Staatsbürger im besten Sinne.“ Marcel Riethig, Kreisrat, zu den Schülern

Oberstudiendirektor Heiko Seemann-Weymar empfand es als erhebend, „dass unsere Abiturienten die Osteroder Stadthalle füllen können.“ Auch die Eltern hätten ihre Erfahrungen mit dem Abitur gemacht, sie hätten mitgezittert und die Freude, manchmal auch Enttäuschung oder gar Ärger mit ihren Kindern geteilt. „Was auch immer Sie persönlich mit Ihren Kindern in Ihrer individuellen Rückschau an schulischen Ereignissen erlebt haben, so wünsche ich Ihnen und uns, dass es für Sie eine gute Zeit war.“

Für Kristina Vietor-Kienke als Koordinatorin Berufliche Gymnasien - Wirtschaft - Technik - Gesundheit und Soziales an der BBS I Osterode war es ein bunter Jahrgang mit dem gemeinsamen Motto „Westminster Abi, 13 Jahre warten auf die Krönung“. Gelegentlich, so stellte sie fest, wären in der Tat herrschaftliche Tugenden an den Tag gelegt worden und belegte dies sogleich mit einer kleinen Bilderschau.

Auszeichnungen

Kreisrat Marcel Riethig sagte in seinem Grußwort, dass sich auch der neue Landkreis Göttingen mit allen seinen Schulen verbunden fühle. Zur Demokratie gehöre in seinen Augen auch die Bildung. „Seien Sie Staatsbürger im besten Sinne!“ Im Anschluss wurden alle Anwesenden zu einem Sektempfang eingeladen.

Auszeichnungen gab es für Hannah Engelke und Lisa-Marie Mai mit einer 1 vor dem Komma und jeweils dem besten Abitur am BG Wirtschaft sowie Sozialpädagogik und Jördis Grannemann für die beste Note in einem wirtschaftlichen Fach.

DIE ABSOLVENTEN Die Absolventen der Berufsbildenden Schule I Wirtschaft, Technik und Sozialpädagogik: Einwächter Melanie, Heidelberg Florian, Hentschel, Patrick, Keck Guido, Knoth Pierre, Kolayli Cansu Ecem, Malina Davin-Julien, Merten Max, Okay Aylin, Penner Timo, Swiec Jonathan, Ulm Johannes, Uylas Melike, Waldmann Gustav, Westphal Vanessa, Wiegand Friederike, Willner Alina, Büschleb Felix, Engelke Hannah, Feldgiebel Fabienne, Fürkötter Ziegenbein Malin, Hartmann Sophie, Jurtz Yannick, Köhler Marco, Ohle Kevin, Richert Moritz, Schütte Patrick, Schwager Johannes, Yatlo Emilia, Baumgart Verena, Berger Curly-Sue, Brakel Charlien, Braun Josephine, Brenneke Laura, Burgardt Anna Sophie, Eilts Jakob, Hänschen Diana, Hildebrandt Michael, Kielar Natalie, Kliemann Saskia, Levin Linak, Mai Lisa-Marie, Mührenberg Marco, Schmidt Maja, Schneider Eleonora, Scholz Marilena, Uhlendorff Sarah, Vollmer Annalena, Wagner Dominik, Welling Jannis, Wiese Marc, Acar Emre, Albayrak Nazlican, Andris Nicole, Borchers Timo, Domeyer Jan Luca, Eckert Fabian, Grannemann Jördis, Handt Frederike, Lomberg Alisa, Plümer Lena, Renner Jana, Root Evelina, Runge Jolene, Schulz Lars Steffen, Tornow Laura Marie, Brinkmann Felix, Heinig Marvin, Hepe Sophie, Krawietz Alexander, Macke Christoph, Paretas Carrió Alfonso, Ristock Dustin, Töpperwien Marius, Wedemeyer Jakob.