Jazz und Irish Folk im Wechsel

Wie in jedem Jahr darf man sich wieder auf den traditionellen Jazzfrühschoppen in Sindrams Scheune in Ührde freuen, zu dem die Jazzfreunde Osterode am Sonntag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr einladen, in diesem Jahr gemeinsam mit dem Praxisteam der Tierklinik Dr. Grammel, die ihr 60. Gründungsjubiläum...