Strahlender Sonnenschein läutet Sommeranfang ein

Dann werden die Tage wieder kürzer. Pünktlich zum Start in die schönste Jahreszeit beschert uns das Hoch Concha in den kommenden Tagen die erste längere Hitzewelle des Jahres mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. Die eineinhalbjährige Milena und ihre Mutter Denise aus Förste (Foto) haben sich bereits am Dienstag – bei sommerlichen 27 Grad und Sonnenschein – an den Wasserfontänen auf dem Kornmarkt in Osterode erfrischt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder