Räume am Kornmarkt öffnen am Montag

Osterode Nach langer Renovierung ist das Service-Center des HarzKurier, am Kornmarkt 26 in Osterode, ab Montag wieder geöffnet. Das Service-Center war aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude seit Anfang Januar geschlossen. Seit Donnerstag sind die Mitarbeiterinnen nun dabei, die Verkaufsräume wieder zu bestücken (Foto). Ab Montag stehen sie wieder in vollem Umfang zur Verfügung: Anzeigen- und Abo-Service können dann in den renovierten Räumen in Anspruch genommen werden. Weiterhin können die Kunden im Büchersortiment stöbern oder Tickets an der Konzertkasse erwerben. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 13 Uhr. Foto: Mark Härtl