Osterode Aufgrund des Umzugs der Konzertkasse zurück in das HarzKurier-Service-Center bleibt die Konzertkasse am heutigen Freitag und Samstag, 17.6., geschlossen. Für Fragen rund um Anzeigen und Abonnements stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Gipsmühlenweg 2-4 am Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder