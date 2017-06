Ausstellung zum Thema Sommer

Ührde Die diesjährige Ausstellung im Museumshäuschen in Ührde trägt den Titel „Sommer“. Sie wird am Sonnabend, dem 22. Juli, um 13.30 Uhr feierlich eröffnet. Am Sonntag kann sie von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Gezeigt werden Gemälde, Fotos, Keramiken und textile Arbeiten von Kunstschaffenden aus der...