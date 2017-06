Viel über die Polizei erfahren

In ihren Heimatländern haben Flüchtlinge oft keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Im Rahmen des Sprach- und Integrationsprojekts für jugendliche Flüchtlinge (SPRINT) an den Berufsbildenden Schulen I Osterode (BBS I) nahmen sieben junge Männer Einblicke in die Arbeit der Polizei in...