Einbeck Der Automobilzulieferer A. Kayser Automotive Systems wächst weiter und investiert in den Standort Einbeck. Nach gut sechsmonatiger Bauphase wurde am 2. Juni ein neues Vertriebs- und Entwicklungscenter auf dem Firmengelände des Stammsitzes in Einbeck eingeweiht. Auf 1 900 Quadratmetern bietet der...