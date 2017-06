Osterode Eine Radfahrerin wurde am Sonntag gegen 17.15 Uhr bei einem Unfall in der Feldmark zwischen Förste und Osterode verletzt. Ihren Angaben zufolge wurde sie am Hinterrad von einem Pkw erfasst und stürzte. Das Auto, ein Audi mit auffälliger weißer Lackierung, habe sich dann entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

