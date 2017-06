City-Beachcup sorgt für Strandatmosphäre auf dem Kornmarkt

Fast wie am Karibik-Strand konnte man sich am Wochenende auf dem Osteroder Kornmarkt fühlen. Bei der inzwischen zehnten Auflage des Oha-City-Beachcups herrschte in der Innenstadt beinah tropische Atmosphäre. Drei Beachvolleyball-Felder waren aufgeschüttet worden, dazwischen lud die Beachlounge zum Verweilen ein.

Sportliches Highlight war wieder der KKT-A-Cup. Sowohl bei den Frauen wie auch den Männern begeisterten die Sportler die Zuschauer mit spannenden und hochklassigen Spielen. Bei den Frauen setzten sich die Titelverteidigerinnen Franziska Bentrup/ Alina Hellmich erneut durch.

Braunschweiger Duo siegt

Den Sieg in der Männerkonkurrenz sicherten sich die Braunschweiger Bastian Ebeling/Jonas Kaminski. „Ich freue mich über den Erfolg in Osterode, bei der Hitze heute war es echt anstrengend“, sagte Ebeling im Anschluss erschöpft. Sein Partner Kaminski ist nur im Sommer in Deutschland unterwegs, der Braunschweiger studiert in England und spielt dort in der zweiten Liga.

Eröffnet wurde der Beachcup bereits am Freitag mit dem Sparkassen Schoolscup. Am Samstagabend kämpften Viererteams um den Harz Energie Firmencup. Hoch her, und das im wahrsten Sinne des Wortes, ging es auf dem Martin-Luther-Platz. Hier war der Ratsapotheke-Actionpark aufgebaut und lockte mit vielen Mitmachangeboten.