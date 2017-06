Osteroder greift zwei Sanitäter an

Ein 38-jähriger Osteroder hat am Samstagabend kurz nacheinander zwei Sanitäter der DRK-Bereitschaft Osterode, eingesetzt beim City-Beachcup, grundlos angegriffen und dabei verletzt.

Einer der Sanitäter musste im Krankenhaus Herzberg ambulant behandelt werden. Während der Verfolgung des Täters von weiteren Sanitätern durch die Fußgängerzone in Richtung Königsplatz und weiter in die Eisensteinstraße traf die angeforderte Funkstreifenbesatzung der Osteroder Polizei dort ein. Der 38-Jährige beleidigte und bedrohte die Beamten lautstark, entblößt sich daraufhin vollständig und spielte mehrfach mit seinem Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit.

Handfesseln angelegt

Im Verlauf weiterer erforderlicher polizeilicher Maßnahmen wurden dem zunehmend aggressiver werdenden Mann Handfesseln angelegt. Dabei gelang es ihm, sich loszureißen und eine Seitenscheibe des Streifenwagens einzuschlagen sowie eine Delle in einen Kotflügel zu treten. Schließlich konnte der 38-Jährige überwältigt werden.

Durch den zwischenzeitlich angeforderten Notarzt wurde der Straftäter medikamentös ruhiggestellt, im Anschluss in eine Fachklinik in Göttingen eingewiesen und eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, er könne unter der Einwirkung berauschender Mittel stehen. Die Polizeibeamten bleiben unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1 500 Euro geschätzt. Gegen den Osteroder wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.