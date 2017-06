Osterode In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte in einen Kfz-Betrieb in der Lindenstraße in Osterode eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten im Inneren Schränke und Schubladen, wurden aber vermutlich von der Alarmanlage ohne Beute in die Flucht geschlagen. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise.

