Klaus Becker tritt nicht wieder als Bürgermeister an

Klaus Becker (57), Bürgermeister von Osterode, wird für eine neue Amtszeit 2019 nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber informierte er am Freitag während eines Pressetermins im Rathaus. Die Führungskräfte der Stadtverwaltung hatte er kurz zuvor über seine Planungen unterrichtet. Am 1. Juni 2004 war der parteilose Mann aus der Wirtschaft in die Position gewählt worden. „Seitdem ist viel erreicht worden,...