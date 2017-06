Osterode Am 19. Mai wurden in einem Waldstück in Osterode, An der Leege, drei Fahrräder aufgefunden, die dort mit Zweigen abgedeckt versteckt waren. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei davon aus, dass Fahrräder aus Diebstählen stammen. Trotz intensiver Bemühungen konnten entsprechenden Straftaten bisher nicht selektiert werden. Hinweise zur Herkunft der drei Fahrräder bitte an die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/508-0.

