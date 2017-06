Dorste Zwei Frauen und ein Mann haben am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Dorster Wehr in der Söse gewildert. Sie wurden gegen 21 Uhr von einem Fischereiaufseher gesehen. Als er die Personen ansprach, flüchteten sie in Richtung Dorste und ließen drei Angeln sowie Angelzubehör liegen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

