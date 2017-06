Räuber verprügelt 84-Jährige in ihrem Haus

Nach dem Überfall auf eine 84-Jährige am frühen Montagmorgen sucht die Polizei Osterode dringend Zeugen, die den Täter gegen 4 Uhr morgens bei seiner Flucht über den Kapellenweg in Richtung Im Strange gesehen haben. „Möglicherweise hat sich der Einbrecher auf seiner Flucht von Gegenständen und Bekleidungsstücken entledigt. Anwohner, die in Mülleimern oder Vorgärten Dementsprechendes finden, werden, wie alle anderen Zeugen, gebeten, sich zu melden“, appelliert Polizeisprecher Uwe Falkenhain.

Der Täter war am frühen Morgen des Pfingstmontags mit brachialer Gewalt über die Terrassentür ins Haus der 84-Jährigen im Kapellenweg eingedrungen. Er durchsuchte Keller- und Erdgeschoss nach Diebesgut und überfiel die Frau anschließend in ihrem Bett. Mit Schlägen habe er sie laut Polizei zwingen wollen, ihm weitere Gegenstände auszuhändigen. Er verletzte sie an Kopf und Armen, so dass die 84-Jährige im Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Hinweise werden unter Telefon 05551/70050 erbeten. nza