Widerstand zwecklos: Pioniere stürmen die Grube Loch

Der Festumzug mit Barrikadensturm war einer der Höhepunkte des Volks- und Schützenfestes in Schwiegershausen. Viele Schaulustige säumten am Pfingstsonntag den Straßenrand, um sich die Parade durchs Dorf anzuschauen. Das unterhaltsame Scharmützel in der Dorster Straße, wo die Barrikade des...