Kindernotdienst ist noch einmal Thema

Die BI Altkreis Osterode lädt am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr zum Stammtisch ins Restaurant Café Da Capo an der Stadthalle in Osterode ein. „Wir freuen uns auf interessierte Bürger, die in entspannter Atmosphäre die Bürgerinitiative kennenlernen wollen“, sagt der Vorsitzende Bernd Hausmann. ...