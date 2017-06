Osterode 6 000 Euro Schaden sind am Mittwoch bei einem Unfall auf der Petershütter Allee entstanden. Eine 85-Jährige wollte mit ihrem Auto von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei das vorfahrtberechtigte Auto einer 22-Jährigen aus Herzberg, die in Richtung Katzenstein fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

